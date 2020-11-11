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Aktüel Kamu denetçileri belli oldu
Aktüel

Kamu denetçileri belli oldu

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak'ı seçti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:03:00 -
Kamu denetçileri belli oldu

TBMM (AA) - Kamu denetçiliklerine Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak seçildi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

Karma komisyon üyelerinin oylaması sonucunda Akman, Yalçın, Dülger ve Tunçak kamu denetçisi seçildi.

Karma komisyon, denetçilik için başvuran 127 kişiden 12'sini denetçi adayı olarak belirlemişti.

Kamu denetçileri, karma komisyonda yemin etti.


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