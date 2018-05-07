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Kamu çalışanları da bayram ikramiyesi talep ediyor

Emeklilere bayram ikramiyesi verileceğinin açıklanmasının ardından Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Fidan, yaptığı açıklama ile sendika olarak yıllardır kamu çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:36
Kamu çalışanları da bayram ikramiyesi talep ediyor

Emekliye verilecek ikramiyenin 2 milyon 500 bin kamu çalışanına da verilmesi gerektiği vurgulayan Fidan, "Hükümet seçime 50 gün kala , emekli vatandaşlarımız başta olmak üzere hepimizi sevindiren bir karara imza attı. Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki defa bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı. Enflasyonun yükseldiği, hayat pahalılığının arttığı vatandaşın ekonomik sıkıntılarının tavan yaptığı günlerde böyle bir kararı çok olumlu buluyor teşekkür ediyoruz, ancak son 3 toplu sözleşme masasına getirildiği halde bu imkandan kamu çalışanlarının faydalandırılmamasını da şaşkınlıkla karşılıyoruz" dedi.

"Esnafın, tüccarın bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak"

Memura yapılan ücret zammının ilk 6 ay için yüzde 4 olduğunu ve aylık enflasyonun yüzde 4.7 oranında olduğunu hatırlatan Fidan, oranların bayram ikramiyesinin memura verilmesinin ne kadar mecburi ve önemli olduğunu ifade etti. Fidan, "12 milyon emekliye verilecek ikramiyenin zor şartlarda ayakta durmaya çalışan emeklinin yükünü bir nebze olsun azaltacak memurada verilmesi halinde bunun yansıması tüm kesimlerde hissedilecek yani bayram öncesi devlet 15 miyar lira gibi ciddi bir parayı piyasaya sürerek ekonominin rahat nefes almasını, esnafın, tüccarın bir nebze olsun rahatlamasını sağlamış olacak. 3 milyon devlet memuru bu ikramiyenin verilmesini dört gözle beklerken hükümetin bu hususta gereğini yapacağını, kamu çalışanına bir jest yapılmasının önünde hiç bir engelin olmadığını, sosyal adalet adına bu ikramiyeden faydalandırılmaları gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:36
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