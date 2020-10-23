ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Almanya'da mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumlarınca okunabilmesine olanak tanıyan tasarının kabulüne ilişkin, "Bu, dikkat edin vatandaşlara ait suistimallere ilişkin muhatap arama, temsilci bulundurulması ya da terör içeriklerinin kaldırılması değil. Tüm yazışmalara, istihbarat servisi tarafından ulaşılmasından bahsediliyor. Bu, bizim 1 Ekim'de temsilci bulundurmayla ilgili hazırladığımız yasadan çok öte bir şey." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonu'nda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Kamu-BİB'23-BİMY'27 Bütünleşik Etkinliği"nin açılışında, dijital içeriklerin güvenliği konusuna değindi.

Almanya'da mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumlarınca okunabilmesine olanak tanıyan tasarının kabulüne ilişkin Sayan, "Bu, dikkat edin vatandaşlara ait suistimallere ilişkin muhatap arama, temsilci bulundurulması ya da terör içeriklerinin kaldırılması değil. Tüm yazışmalara, istihbarat servisi tarafından ulaşılmasından bahsediliyor. Bu, bizim 1 Ekim'de temsilci bulundurmayla ilgili hazırladığımız yasadan çok öte bir şey." diye konuştu.

- "Türk vatandaşlarının haklarını da koruma altına almalarını istiyoruz"

Sayan, Bakanlık olarak yerli hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yaparken, küresel internet aktörlerinin, Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini ülkede tutmalarını sağlayacak gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

Bu kapsamda ilgili kanununda değişiklik yapıldığına dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"1 Ekim'de yürürlüğe giren düzenlemenin getireceği sonuçların, Türkiye'nin bilişim ekosistemine yapacağı katkı değerlendirilerek bir hedef ve vizyonu ortaya koyduk. Bu konuda cezai bir müeyyide koymadık. Sektördeki yabancı temsilcilere de bu konuda 'biz size nasıl yardımcı olabiliriz?' dedik. Bununla ilgili vizyonu hep birlikte ortaya koyalım istedik.

Yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de de temsilci bulundurmaları istedik. Bu şirketlerden, temsilci bulundurdukları ülkelerdeki vatandaşların kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı nasıl koruma önlemleri alıyorlarsa, Türkiye'de de 48 saatte vatandaş başvurularına geri dönüş yaparak, Türk vatandaşlarının haklarını da aynı şekilde koruma altına almalarını istiyoruz. Bizim tek amacımız, vatandaşlarımızın verisinin ülkemiz sınırları içinde kalması ve hiç kimse tarafından izinleri olmadan kullanılmaması. Bizim milletimizin verisi kimseninkinden daha değersiz değil."

Sayan, Türkiye'nin ürettiği hizmet ve içeriklerin de yerli olarak geliştirmesinin önemine işaret ederek, "Kendi hizmet ve içeriklerimizi geliştirmediğimiz takdirde, vatandaşlarımızın verileri başkaları tarafından kullanılıyor, işleniyor ve bunun üzerinden büyük gelirler elde ediliyor. Aslında küresel internet aktörlerinin sunmuş oldukları servislerin yerli alternatifleri var ancak bunları çeşitlendirmek ve vatandaşlarımız tarafından tercih edilir hale getirmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ürettiği teknolojiyi pazarlayan ve kendine yeten bir Türkiye olmalıyız"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Türkiye'nin başarıya ulaşan yoldaki ilerleyişinde, dünyadaki gelişmelere ayak uydurması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Ancak hedefimiz sadece bilişim teknolojilerini kullanma ve tüketme ile sınırlı olmamalı, aynı zamanda yerli ve milli çözümleri geliştiren, üreten, ürettiği teknolojiyi pazarlayan ve kendine yeten bir Türkiye olmalıyız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak Milli Teknoloji Hamlesine var gücümüzle destek oluyor ve böyle bir amaç için çalışmaktan gurur duyuyoruz."