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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç GSO’yu ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:58
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç GSO’yu ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.


Ziyarette GSO Başkanı Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri, Malkoç’a ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Birden fazla kişinin, bir borç veya zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına sorumlu olması halini ifade eden müteselsil sorumluluk, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı" konuları üzerinde sanayicilerin taleplerini iletti. Gaziantep’in sanayisi, üretimi ve ihracatıyla ilgili Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a bilgiler veren Adnan Ünverdi, “Türkiye’nin 6. büyük şehri olarak üretimimiz, ihracatımız ve gelişen ekonomimizle devletimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Gaziantep’in Türkiye’nin müstesna şehirlerinden birisi ve bölgenin lideri konumda olduğunu dile getiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Buraya her geldiğimizde heyecanımız artıyor, moralimiz yükseliyor. Türkiye’nin geleceğine ilişkin umutlarımız çoğalıyor. Bugün de onu yaşadık. Gaziantep sorunlarını biliyor, bunların nasıl çözüleceğinin formülünü ortaya koyuyor. Şikayet ve sitem arasında talepte bulunuyor. Bu dinamizmde olan bir şehrin halledemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Kaldı ki sizler gibi çok değerli tecrübeli iş insanları, iş dünyasının yöneticileri var. Bu bize büyük memnuniyet veriyor. Ev sahipliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyaret anısına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a plaket verdi

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:58
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