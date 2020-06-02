"Kamu bankalarının normalleşmeye katkısı piyasayı hareketlendirecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu bankaları aracılığı ile sunduğu destek paketini değerlendiren Oray Durmazoğlu, "Bu paketle vatandaşın ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörler de desteklenecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu bankaları aracılığı ile sunduğu destek paketi, Koronavirüs salgınında normalleşmenin başlangıç tarihi olan 1 Haziran’da duyuruldu. Paket; emekli, çalışan, orta gelir grubu ve ihtiyaç sahiplerine yönelik farklı maddeler içeriyor. Ayrıca bu paketle vatandaşın ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörler de desteklenecek. HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, bu pakette özellikle konut kredilerindeki fırsata dikkat çekerek “Açıklanan yeni pakete göre kamu bankaları, sıfır konutlar için 15 yıla kadar aylık yüzde 0,64 faiz oranlı konut kredisi ve ikinci el konutlar içinse 15 yıl vade ile yüzde 0,74 faiz oranlı kredi sunulacak. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak olması büyük fırsat. Yaptığımız örnek hesaplamaya göre 200 bin TL tutarında sıfır konut için 15 yıl vadeli konut kredisi çeken birinin aylık taksit ödemeleri 1.946,47 TL oluyor. Yapacağı toplam ödeme ise 337.417,41 TL. Aynı değerdeki ikinci el bir konut için yine 15 yıl vadeli konut kredisi çekildiğinde aylık taksit ödemeleri 2.083,87 TL, toplam ödeme ise 350.090,21 TL oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kullanılacak konut kredileri için üst limit 750 bin TL, diğer illerde kullanılacak krediler için üst limit ise 500 bin TL. Başvurular 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılabilecek . Kamu bankalarının bu hamlesi kredi piyasasını hareketlendirecek ve ilerleyen süreçte özel bankaların da indirim yapmasını öngörüyoruz” dedi.

Durmazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yerli üretim araçları desteklemek amacıyla sıfır araçlar için yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 faiz oranı arasında taşıt kredisi sunulacak. İkinci el araçlar için sunulacak olan faiz oranı ise yüzde 0,82. 6 ay ödemesiz 60 aya kadar vadelendirilebilecek taşıt kredisi için HangiKredi’den yapılan örnek hesaplamaya göre 50 bin TL değerindeki sıfır binek araç için 54 ay vadeli kredi alındığında aylık taksit ödemeleri 1.198,61 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise 57.533,36 TL. 50 bin TL değerindeki ikinci el araç için çekilecek 54 ay vadeli taşıt kredisinin aylık ödemeleri 1.311,98 TL, toplam ödemesi ise 62.975,19 TL oluyor.

Paketin bir diğer ayağı yerli üretim yapan mobilya, elektronik, çeyiz, ev tekstil, beyaz eşya vb. sektörleri desteklemek amacıyla 60 ay vade ile sunulacak olan kredi. 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kullanılabilecek. yüzde 0,55 faiz oranlı bu kredide ilk 6 ay ödemesiz olacak. Anlaşmalı firmalarda geçerli olacak bu krediye bankaların web sitelerinden ulaşılabiliyor.

Bu kredi ile 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL kredi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit 382 TL oluyor. Geri ödenecek toplam miktar ise 11.452 TL. Vade 60 ay olduğunda ise (6 ay ödemesiz olduğundan 54 ay ödeme yapılıyor) aylık taksit 228 TL, toplam ödeme 12.316 TL oluyor".

Oray Durmazoğlu tatil kredisiyle ilgili olarak da “Koronavirüs salgını nedeni ile yavaşlayacağı düşünülen turizm sektörünü desteklemek amacıyla 9 ay ertelemeli tatil kredisi, bu kredi paketinin önemli kısımlarından. Bankalarla anlaşması olan turizm acentelerinde geçerli olacak tatil paketi ile 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi alınabilecek. Kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterinin ödemesi ise 9 ay sonra başlayacak. Kamu bankalarının tatil kredisi yüzde 0,67 faiz oranı ile sunulacak. Yaptığımız örnek hesaplamaya göre 10 bin tl tatil kredisi kullanan bir kişiye ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay aylık 421 tl geri ödemeli bir fırsat ile tatil imkanı sağlanacak. Ayrıca seyahat acentelerinden, kredi kartı ile yapılacak alımlar için 3 ay ödemesiz 15 taksitle ödeme imkanı da sunulacak” dedi.