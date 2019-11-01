Kamu bankalarından istihdam odaklı kredi paketi

Kamu bankalarınca ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik yeni ürünler hayata geçirildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ek istihdam başına kredi tutarı imalat sanayiinde tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer sektörler için 200 bin lira olacak. Devam eden konut projelerinde kredi azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

Yurt dışında inşaat projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan personel istihdamının en az yüzde 75’ini Türkiye’den götürülecek iş gücüyle sağlanacağını taahhüt edenler de istihdam odaklı krediden yararlanabilecek. Bu firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla faydalanabilecek.

Nakit krediler ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan şirketlere yurt dışında kazandıkları ihalenin yüzde 5‘ine kadar kullandırılacak. Üç kamu bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisi ve istihdamın güçlendirilmesine katkı sağlamaya; firmaların yanında yer almaya devam edeceğiz“ denildi.