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Ekonomi Kamu alımları | Üniversite personel alım ilanları
Ekonomi

Kamu alımları | Üniversite personel alım ilanları

Kamu kurum ve kuruluşlarına kamu personeli alımları yapılmakta. KPSS puanı ile alımlarının yapıldığı kamu alımları özellikle de bakanlıklara, devlet ve şehir hastanelerine, üniversite hastanelerinin yanında üniversiteler de açıkla bulunan pozisyonlar için alım yapmakta. Çok sayıda üniversite öğretim görevlisini kadrosuna dahil etmekte. Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirmekte. Peki kamu alımları ne zaman? Kamu personeli alımları öğretim görevlisi başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:49:00 - 2021-01-07 15:50:07
Kamu alımları | Üniversite personel alım ilanları

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesinde 4, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında 2'şer, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tonya Meslek Yüksekokuluna 2'şer, Devlet Konservatuvarı ile Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne birer öğretim görevlisi atanacak. Ayrıca, İlahiyat Fakültesine 2, Spor Bilimleri ile Hukuk fakültelerine de birer araştırma görevlisi alınacak. Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar yapılabilecek.

 

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