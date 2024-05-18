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Gündem Kamu Alımları Elektronik Ortamda Yapılacak
Gündem

Kamu Alımları Elektronik Ortamda Yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-18 02:07:00 -
Kamu Alımları Elektronik Ortamda Yapılacak

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu veya istisna kapsamında yapılacak ihaleler, doğrudan temin ve bunlara ilişkin sözleşme süreçlerindeki işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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