Kamu alımları 2019 TSK, ÖSYM, MEB, Adli Tıp Kurumu memur personel alım DPB

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) 2019 kamu alımlarına ilişkin son dakika personel alım ilanı yayınladı. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar MEB, TSK, ÖSYM, PTT, gardiyan-koruma infaz memuru ve Adli Tıp Kurumu memur alım ilanlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda 4 farklı kuruma, lise önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımlarında başvurular alınmaya başlandı. İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler?, DBB memur alım sonuç ekranı, İŞKUR kamu personel alım başvuru şartları. İşte başvuru şartları ve koşulları DPB ilanları haberimizde

İŞKUR 2019 personal alımları. Mart-Nisan ayı memur, işçi ve kamu personeli alım ilan ilanlarına başvuru yapacak adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranmakta ve tüm nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. 2019 MEB, TSK, ÖSYM, Adli Tıp Kurumu lise, önlisans, lisans memur personel alım başvuru şartları açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden ilan yayımlayan 4 ayrı kurum personel alımları yapacak. Lise, önlisans ve lisans eğitim düzeyleri ile farklı bölümleri bitirmiş olan adaylar başvuru yapabilecek. KPSS şartının bulunduğu ve KPSS puan şartı aranmayan 4 ayrı ilanı haberimizde derledik. Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2018 yılında bir milyon kişiden fazla kişiye istihdam imkanı sağlandı. Bu yıl ise 2 milyon kişiye istihdam hedefiyle yola çıkılırken, sistem üzerinden her gün yeni personel alım ilanları yayımlanıyor. Son olarak ise İŞKUR aracılığı ile 450 temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR temizlik personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR temizlik personeli ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR personel ilanı başvuruları ile ilgili detaylar.

ÖSYM personel alımları 2019 son dakika

1 veri tabanı uzmanı, 2 ağ ve sistem uzmanı ve 2 yazılım uzmanı kadrolardan personel alımı yapılmaktadır. Bu ilana başvuracak olan adayların 26 Mart 2019 tarihine kadar başvuru süresi bulunmaktadır. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olan adayların başvuruları değerlendirme sürecine dahil edilecektir.

MEB personel alım başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine 1 kişi Yazılım (Front-End) Uzmanı, 8 kişi Yazılım (Asp.Net) Uzmanı, 2 kişi Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 kişi Ağ Uzmanı ve 1 kişi Sistem Uzmanı olmak üzere toplamda 13 kişilik memur alımı yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, ilana başvuru yapabilirler. MEB personel alım ilanı açıklamasında "Bakanlığımız tarafından 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.

(Not: Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip,

JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

ReactJS, VueJS veya AngularJS frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi (ReactJS tecrübesi tercih sebebidir),

JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak (SASS tecrübesi tercih sebebidir),

Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap altyapısını bilen,

Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli,

Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

Asp.Net hakkında bilgi sahibi olmak ayrıca bunun yanında HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak. Asp.Net ile en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

TSK personel alımları 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine yapılacak olan memur alımlarında kadro sayısı 51 kişi olarak aktarılmaktadır. Adayların KPSS' den en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Yürütülen bu memur alımları için başvurular 29 Mart 2019 tarihine kadar sürecektir.

Adli Tıp Kurumu 2019 personel alımları

Adli Tıp Kurumu bünyesine 71 personel alımı yapılacaktır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları için farklı kadrolardan memur alımları gerçekleştirilmektedir. Başvurular 25 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacak ve 5 Nisan 2019 tarihine kadar sürecektir.

Adli Tıp Kurumu alım başvuru şartları

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar:

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Eğitim Şartı: En az ilk öğretim mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanlar bulunuyor. Bu bağlamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise ilgili bölümler için Denkliği bulunan ve YÖK tarafından onaylanmış Yurtdışı kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur adayları ve Personel adayları başvuru yapabilmeleri için belirtilen yaş aralığında olmaları gereklidir. Düz memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel alımları için 27 ile 32 yaşından büyük olmamak, Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: Kamu personeli seçme sınavı neredeyse bir çok memur alım ilanlarında bulunuyor. Bu nedenle Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55,60,65,70,75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Jandarma uzman erbaş alımları 2019

Yayınlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre, 19 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 4 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesi ile yapacaklar. Başvuru yapan adaylarn çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 50 bin aday sınavlara çağrılacak.

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

* Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

* Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin songünü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04Nisan 2014tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

* Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hemde terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

* Sözleşmeli erbaş ve erlerdenen az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak2019tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak,(04 Nisan 1999[dahil] -01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

* Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ileüç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyiyanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar)kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.(Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği28/1A değişiklik)

h.Seçme sınavlarınıbaşarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK,J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veyaUzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

* En az 164 cmve en fazla 210 cmboyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.(Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

* Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veyauzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlıolması gerekir.)