Kampüs katinin kimliği herkesi şaşırttı

ABD’nin Idaho Üniversitesi’nde öğrenci yurdunda 13 Kasım’da işlenen cinayetin katil zanlısı FBI ve polis operasyonunda yakalandı. Bryan Kohberger (28) isimli zanlı, kampüsten 3 bin 800 kilometre uzakta, Pennsylvania eyaletindeki ailesinin evinde kalırken cumartesi sabaha karşı düzenlenen baskında tutuklandı. Normalde kampüse 16 kilometre uzakta yaşayan Kohberger, öğrenciler Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves’i (21) öldürmekle suçlanıyor. Polis ve FBI, olay yerinden alınan DNA örnekleri Kohberger’le eşleşince takibe aldıklarını açıkladı.

Yemek takıntısı var

Kohberger’in aracına da el konuldu. Cinayette kullandığı silah veya silahlar ise aranıyor. Kohberger’in liseden itibaren saldırgan biri olarak bilindiği, Washington Üniversitesi’nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca yeme alışkanlıkları konusunda takıntılı olan Kohberger’in radikal bir vegan olduğu, et pişirilen tencerelerde yapılan yemekleri dahi yemediği, bu nedenle ailesine gittiği zaman kendisine özel tencereler aldırdığı öğrendildi.