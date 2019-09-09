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Kampiz üyeleri hayvan barınağında kitap okudu

2017 yılında kurulduktan sonra yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Kampiz ekibi, İzmir Menderes’te bulunan Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı’nda yaklaşık 500 cana hem kitap okuyup hem de onlarla keyifli vakit geçirdiler.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
Kampiz üyeleri hayvan barınağında kitap okudu

2017 yılında kurulduktan sonra yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Kampiz ekibi, İzmir Menderes’te bulunan Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı’nda yaklaşık 500 cana hem kitap okuyup hem de onlarla keyifli vakit geçirdiler.


Kampiz, kamp ve doğa faaliyetleri yapmanın yanı sıra 30’u aşkın okula kitap ve kırtasiye malzemesi desteği, sokak hayvanları için besleme, sahiplendirme, tedavi ve barınak ziyaretleriyle ve çevre temizliğiyle birden fazla sosyal sorumluluk projesini üstlendi. Sadece doğadan faydalanmak değil doğada yakıp yıkmadan izlerini bırakmak istediklerini bu sebeple de gönüllü herkesi beklediklerini her fırsatta dile getiren Kampiz ekibi, bu defa 8 Eylül Dünya Okuma Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Umut ve Ateş Böceği İzmir grubuyla İzmir Menderes’te bulunan Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağını ziyaret etti. Gençler, yaklaşık 500 cana hem kitap okuyup hem de onlarla keyifli vakit geçirdiler.


Köpeklerle sözlü iletişim kurmanın hem psikolojik hem de zihinsel olarak onlara faydalı olduğunu söyleyen Kampiz ekibi "Onlara kitap okumalı, şarkı söylemeliyiz. Barınaklardaki dostlarımızın psikolojik olarak iyiye gitmeleri ve beyin gelişimlerine katkı sağlamak için buna dikkat çekmek istedik." dedi.


Barınağın temizlik ve bakım işlerinde gönüllü olarak çalışan Kampiz, Umut ve Ateş Böceği İzmir grupları bu ziyaretlerin daimi hale gelmesi için insan gücüne ve gönüllülere ihtiyaçları olduğunu bu sebeple destek olmak isteyen herkesi beklediklerini belirttiler. Ayrıca barınakta gönüllü annelik yapan Gülgün Hamamcıoğlu da bu farkındalık için Kampiz ekibine teşekkürlerini iletip, gönüllü olmak isteyen herkesi barınak ziyaretlerine beklediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
  1. kitap
  2. doğa

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