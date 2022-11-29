Kampanya kandırmacalarına karşı dikkatli olunmalı

Buğra Kardan

Dev perakende gruplarının bir bölümü tarafından kesintisiz uygulanan indirim kampanyalarına itimat edilmiyor. Sosyal medyada bu kampanyaların kandırmacadan ibaret olduğu yorumları yapılıyor.

Denetimler arttırılsın

Tüketici örgütlerinin yöneticileri tarafından da her platformda indirim oyunlarıyla ilgili şikâyetlerin arttığına işaret ediliyor. Bu oyunlara karşı temkinli olmak, fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapmak gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan ise yanıltıcı indirimlere ve reklamlara itibar edilmemesi uyarısı geldi. Ağaoğlu, “Şu hakikat ki sahte kampanya uygulamak kanuna aykırıdır” dedi.

Ağaoğlu, tüketiciye şöyle seslendi: “Şu anda art arda indirim kampanyaları ilan ediliyor. Bu kampanyaların bir bölümünün bindirimden indirim olduğu görülüyor. İhtiyatlı olun, bindirimden indirim yapandan kaçının. Fiyat araştırmasına, karşılaştırmasına gidin. Ürünün indirim adı altında eski fiyatından daha pahalıya satıldığını anladığınızda ya Alo 175’i arayın ya da Reklam Kurulu’na bildirimde bulunun. Ortada yalancı indirim olduğunu kanıtladığınızda vurguncu firmaya yaptırım uygulanacağını bilin. Reklam Kurulu’nun yalancı indirimlere onay ya da olur vermediğini unutmayın. Kurul, tüketiciden gelen her ihbarı önemle ele almaktadır. Yanıltıcı reklam yayınlayanın canını yakmaktadır.” Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın fiyat denetimlerine büyük önem verdiğini vurgulayarak “Yine de kontrolleri arttırmakta, yaygınlaştırmakta fayda var. Ancak bu şekilde yalancı indirimin, yanıltıcı reklamın önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar ağırlaşmalı

Ağaoğlu, “Sahte indirime veya fahiş fiyat artışına giden afişe edilmeli. Afişe edilmesi yeterli gelmiyor, aynı hatayı tekrar ediyorsa ticaret yapmasına imkân tanınmamalı. Bu da kâfi olmuyor, ısrarla yanlışa devam ediyorsa özgürlüğü bağlanmalı önerilerini sundu Ağaoğlu, ayrıca “Tüketiciyi korumak için ürünlerin ambalajlarına tavsiye edilen fiyat yazılmalı” diye ekledi.