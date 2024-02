Kamkat! Minik turunçgil çeşitleri arasında! Ürünlerini satın alan, kullananlar yerse ne olur? Binlerce kişi şeker nedeniyle yerler

Kamkat, turunçgiller ailesinden olan ve portakala benzeyen bir meyvedir. Çin’de “altın portakal” olarak adlandırılan kamkat, ülkemizde Antalya ve Mersin’de yetiştirilmektedir. Kamkat, kabuğuyla birlikte yenilen ve ekşi bir tada sahip olan bir meyvedir. Kamkat, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, kalp sağlığını korur ve şeker hastalığına iyi gelir. Kamkat, aynı zamanda lezzetli ve farklı tariflere de malzeme olur. Kamkat ile reçel, marmelat, kurabiye, kek, pasta, salata, sos ve içecek yapabilirsiniz. Bu yazımızda kamkat nasıl yenir, kamkatın faydaları nelerdir, kamkat ile neler yapabilirsiniz gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

Kamkat Nasıl Yenir?

Kamkat, daha önce hiç tatmamış olanlar için biraz alışılmadık bir tada sahiptir. Kamkatın meyvesi ekşi, kabuğu ise tatlıdır. Bu yüzden genellikle kabuğuyla birlikte tüketilir. Ancak sade bir şekilde yenilecekse, mutlaka bol su ile durulanmalıdır. Tatlı ve ekşi tadın birbirine karışmasını sağlamak için, iki parmak arasına alınır ve hafifçe yuvarlanır. Eğer yemeden önce kabuğunu yumuşatmak istiyorsanız, 20 saniye kaynar suda bekletip ardından çıkartabilirsiniz. Kumkuatın çekirdekleri de yenir. Ancak çekirdeklerin tadı, portakal çekirdeği gibi acı bir tada sahiptir. İsteğe göre kamkat meyvesini ikiye bölerek tohumlarını çıkartabilirsiniz. Kabuğuyla birlikte yemek istemiyorsanız, bıçakla bir ucundan kesip içindeki suyu emebilirsiniz.

Kamkatın Faydaları Nelerdir?

Kamkat, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İşte kamkatın faydalarından bazıları:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kamkat, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Bir adet kamkat, günlük C vitamini ihtiyacının % 73’ünü karşılar. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur.

Sindirimi kolaylaştırır: Kamkat, lif bakımından da zengin bir meyvedir. Bir adet kamkat, günlük lif ihtiyacının % 6’sını karşılar. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kabızlık, ishal, şişkinlik, gaz ve bağırsak sendromu gibi sindirim problemlerini önler. Ayrıca lif, kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığına da fayda sağlar.

Kalp sağlığını korur: Kamkat, kalp sağlığı için önemli olan potasyum, magnezyum, kalsiyum ve folik asit gibi mineralleri içerir. Potasyum, kan basıncını düzenler ve kalp ritmini sağlar. Magnezyum, kalp kaslarının gevşemesine ve kasılmasına yardımcı olur. Kalsiyum, kan damarlarının genişlemesine ve daralmasına etki eder. Folik asit, homosistein adlı zararlı bir amino asidin seviyesini düşürerek kalp krizi riskini azaltır.

Şeker hastalığına iyi gelir: Kamkat, şeker hastalığı olan veya olma riski taşıyan kişiler için de faydalı bir meyvedir. Kamkat, kan şekerini dengeler ve insülin direncini azaltır. Ayrıca kamkat, şeker hastalığına bağlı olarak gelişebilecek göz, böbrek, sinir ve damar hasarlarını önlemeye yardımcı olur.

Kamkat ile Neler Yapabilirsiniz?

Kamkat, aynı zamanda lezzetli ve farklı tariflere de malzeme olur. Kamkat ile reçel, marmelat, kurabiye, kek, pasta, salata, sos ve içecek yapabilirsiniz. İşte kamkat ile yapabileceğiniz bazı tarifler:

Kamkat Reçeli: Kamkat reçeli, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Kamkat reçeli yapmak için, 1 kg kamkat, 1 kg toz şeker, 1 limon suyu ve 4 su bardağı suya ihtiyacınız var. Kamkatları yıkayıp kuruladıktan sonra, bıçakla ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkartın. Kamkatları, şeker ve su ile birlikte geniş bir tencereye alın. Ocağa koyun ve kaynamaya başlayınca altını kısın. Arada karıştırarak 40-45 dakika pişirin. Limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Reçelin kıvamını kontrol etmek için, bir damla reçeli soğuk bir tabağa damlatın. Eğer akışkan değilse, reçel hazırdır. Reçeli ocaktan alın ve kavanozlara doldurun. Soğuduktan sonra kapağını kapatın ve serin bir yerde saklayın.

Kamkat Kurabiyesi: Kamkatlı kurabiye yapmak için, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı un, 1 su bardağı kamkat reçeli ve 1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık gerekiyor. Tereyağı ve pudra şekeri bir kasede krema kıvamına gelene kadar çırpılır. Yumurta, vanilya, kabartma tozu ve un eklenerek yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur, buzdolabında yarım saat dinlendirilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Kurabiyelerin ortasına parmağınızla bastırarak çukur açılır. Çukurlara kamkat reçeli doldurulur. Üzerlerine dövülmüş ceviz veya fındık serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirilir. Fırından çıkarıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Kamkatlı kurabiyeler servise hazırdır.