Kamerunlu sahte diplomattan Ankara’da ‘dolar yasağı’ yalanı ile büyük vurgun!

Ankara polisi, kendisini 'diplomat' olarak tanıtıp, mobilyacı C.K.'yi 260 bin lira dolandıran Kamerunlu Eric Abanda'yı İstanbul'daki otelde yakaladı.



Kamerun uyruklu Eric Abanda, İstanbul'da katıldığı mobilya fuarına Ankara'dan gelen mobilyacı C.K.'ye, kendisini 'diplomat' diye tanıtarak, "Ülkemde satmak üzere sizden 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağım. Ön mutabakat da yapabiliriz" dedi. Fuardan sonra Ankara'ya gelen Abanda, alışveriş için C.K. ile görüştü.

Ülke dışına dolar çıkarmak yasak

Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi. Abanda, bu dolarları kimyasal madde ile yanındaki cihazda çözebilmek için 260 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Polise ihbarda bulundu

Abanda, C.K.'den aldığı 260 bin lirayı makineye koydu. C.K.'ye, makineye daha önce yerleştirdiği sahte banknotlardan 260 bin lira ile işleme tabi tutulmuş sahte siyah dolarları veren şüpheli, mobilyacıdan alıp cihaz içine gizlediği 260 bin lira ile yanından ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan C.K., polise ihbarda bulundu.

Kaldığı otelde yakayı ele verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Eric Abanda'yı 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da kaldığı otelde yakaladı. Odada yapılan aramada sahte dolarlar ve cihaz ele geçirildi. Ankara'ya getirilen Abanda'nın sorgusu sürüyor.