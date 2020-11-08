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Spor Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi
Spor

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:53:13 -
Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

İSTANBUL (AA) - Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.

Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

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