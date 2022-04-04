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Dünya Kamerun'da saldırı! 2 sivil hayatını kaybetti
Dünya

Kamerun'da saldırı! 2 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:17:00 -
Kamerun'da saldırı! 2 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesinin Mayo-Sava mevkiinde bulunan mülteci kampına Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Yaralılar, Maroua şehrinde bulunan bölge hastanesinde tedavi altına alındı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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