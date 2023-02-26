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Dünya Kamerun'da dağ yürüyüşü yapanlara bombalı saldırı
Dünya

Kamerun'da dağ yürüyüşü yapanlara bombalı saldırı

Kamerun'da 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşünde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 19 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 03:36:00 -
Kamerun'da dağ yürüyüşü yapanlara bombalı saldırı

Kamerun'un Buea şehrinde 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı `Umut Yarışı` adlı dağ yürüyüşü sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölge Valisi Bernard Okalia Bikai, saldırı sonucu 9 sporcunun yanı sıra biri bebek 10 sivilin yaralandığını ve Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Patlamaların sorumluluğunu ayrılıkçı milis gruplarından biri olan Ambazonia Yönetim Konseyi'nin silahlı kanadı üstlendi.

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