Kamerun'da dağ yürüyüşü yapanlara bombalı saldırı
Kamerun'da 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşünde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 19 kişi yaralandı.
Kamerun'un Buea şehrinde 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı `Umut Yarışı` adlı dağ yürüyüşü sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölge Valisi Bernard Okalia Bikai, saldırı sonucu 9 sporcunun yanı sıra biri bebek 10 sivilin yaralandığını ve Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındıklarını bildirdi.
Patlamaların sorumluluğunu ayrılıkçı milis gruplarından biri olan Ambazonia Yönetim Konseyi'nin silahlı kanadı üstlendi.