Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple’a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi! Bakan Kacır, Entertech Maslak Go ile Startgate TEKMER’in açılışında konuştu: “Türk oyunlarının dünya çapında artmasını sağlayacağız” HÜDAPAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Akit TV ekranlarında gündemi değerlendirdi Zehir tacirlerine ve dijital prangalara savaş açtı: "Gençlik yozlaşmıyor, yozlaştırılıyor!" Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit Erdoğan, Magyar ile görüştü Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı Afrika'dan yola çıktı geliyor! 6 ili etkileyecek
Kamerun'da Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini onayladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kamerun'da Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini onayladı

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, parlamentoda kabul edilen cumhurbaşkanı yardımcılığı makamını ihdas eden anayasa değişikliğini onaylayarak yürürlüğe koydu.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, parlamentoda kabul edilen cumhurbaşkanı yardımcılığı makamını ihdas eden anayasa değişikliğini onaylayarak yürürlüğe koydu.

Cumhurbaşkanı Biya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 4 Nisan’da Ulusal Meclis ve Senatonun ortak oturumunda kabul edilen anayasa değişikliğini onayladığını bildirdi.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı tarafından atanacak bir cumhurbaşkanı yardımcısı görev yapacak.

Cumhurbaşkanının ölümü, istifası veya görevini kalıcı olarak yerine getirememesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan görevi devralarak mevcut görev süresini tamamlayacak.

 

Anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanının istifası halinde istifa mektubunu Anayasa Konseyi ile cumhurbaşkanı yardımcısına sunması, kalıcı görev yapamazlık halinin ise cumhurbaşkanı yardımcısının başvurusu üzerine Anayasa Konseyi tarafından üyelerin üçte iki çoğunluğuyla tespit edilmesi hükmüne bağlandı.

Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısını ve başbakanı atama, görevlerini belirleme ve görevlerine son verme yetkisi veriyor.

Değişikliğe göre, cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanlığı görevini devralması halinde anayasa değişikliği yapamayacağı, referandum düzenleyemeyeceği ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Biya’nın kısa süre içerisinde cumhurbaşkanı yardımcısını ataması bekleniyor.

 

Ulusal Meclis ve Senato’nun 4 Nisan’daki ortak oturumunda yapılan oylamada anayasa değişikliği 200 oyla kabul edilmişti. 18 ret oyu verilen oylamada 4 çekimser oy kullanılmıştı.

Hükümet yetkilileri değişikliğin devlet yönetiminde sürekliliği sağlamayı amaçladığını belirtirken, muhalefet partileri ise cumhurbaşkanı yardımcısının seçimle değil atamayla belirlenmesini eleştirerek bunun demokratik meşruiyeti zayıflatacağını ve seçim yapılmadan iktidarın belirli isimlere devredilmesine imkan tanıyabileceğini savunuyor.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 93 yaşındaki Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

