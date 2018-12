Kameralara yansıdı! İstanbul'da sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

Kartal'da bir kişi güpe gündüz sokak ortasında pompalı tüfek ile bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan yerdeki yaralıya yumruk ve tekme attıktan sonra aracını yaralının üzerine sürdü. Dehşet dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç olay 19 Temmuz'da Petrol İş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre birbirlerini tanıyan ve oto galeri işi yapan Serkan Yanıkgül (36) ile Volkan Çolak arasında daha önceden anlaşmazlık yaşandı. İkili arasında cep telefonundan hakaret ve küfürlü mesajlar nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde Volkan Çolak, Serkan Yanıkgül'ün bulunduğu yere gelerek tekrar tartışmaya başladı.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Bir süre sonra tekrar aracıyla gelen Volkan Çolak elindeki pompalı tüfek ile Yanıkgül'ü bacağından yaraladı.Saldırgan daha sonra yerdeki yaralıya tekme ve yumruk attıktan sonra aracı üzerine sürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırgan Volkan Çolak daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

6 defa ameliyat oldu

Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Yanıkgül sol bacağından 6 defa ameliyat oldu. Saldırıya uğradığı olay anını anlatan Serkan Yanıkgül, "Bir arkadaşımızın oto galerisinde otururken, daha önce anlaşmazlık nedeniyle görüşmediğim bir arkadaş aracıyla geçerken benim motorumu görüyor. Yanıma gelerek tartışmaya başladık. Daha sonra aracıyla ayrıldı.Bir süre sonra silahla tekrar geliyor. Bacağıma ateş ediyor. Ben yere düşüyorum. Yerdeki tekme ve yumruk atıyor. Aracı üzerime sürüyor çekilmesem ezecekti" diye konuştu.

45 gün tutuklu kaldı

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yanıkgül "6 ameliyat oldum 5 ay sürecinde iyileşme var. Yarama bağlı parçalı kırıklı, sancılar ilk zamanlar çok yaşamıştım.Zamanla iyileşiyor. Olayın adli boyutu da var. Saldırgan serbest. 45 gün tutuklu kaldı. 28 Şubat'ta mahkememiz var. Mahkemeden önce serbest kaldı. Böyle bir dehşeti yaşayıp, şahsın serbest bırakılmasını anlayamıyorum. Ailecek çok büyük sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.

"Can güvenliğimizden endişe duyuyorum"

Eşi Efru Yanıkgül de hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntılı günler yaşadığını belirterek “Eşim sağlığını kaybetti. 2 çocuğumuz var ben çalışamıyorum eşim çalışamıyor. Ayrıca can güvenliğimizden de endişe duyuyorum.Çünkü bu vahşeti yapan bir insan bize her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir suçu işlemiş bir insanın serbest kalması mümkün olmaması gerektiğini düşünüyorum. İlk mahkememiz 28 şubat'ta. Şu anda dışarıda serbest olması bizi her anlamda üzüyor" diye konuştu.

Saldırı anı kamerada

Sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Serkan Yanıkgül ile aracıyla gelen Volkan Çolak arasında tartışma yaşanıyor. Çolak elindeki pompalı tüfek ile ateş ediyor. Yanıkgül bacağından yaralanarak yere düşerken saldırganın tekme ve yumruk attığı görülüyor. Aracı yaralının üzerine süren saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.