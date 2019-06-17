0553 313 94 23

Kambiyo müjdesi

TİM 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek." açıklamasında bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
Kambiyo müjdesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün gerçekleştirildi. Konuşmasında “Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor” mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Döviz spekülasyonu için aldığımız önlemlerin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz” müjdesini verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. kambiyo vergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de
    1. Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect..
    2. İş gücü istatistikleri (2)
    3. Başkan Dutlulu, İstanbul’daki..
    4. Balçova, Anadolu ritimleriyle..
    5. Evde yabancı birini görünce dehşet..
    6. Yeni Renault Kadjar Türkiye’de
    7. Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün..
    8. Otomobil takla attı: 2’si ağır, 6..
    9. Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ..
    10. TESİAD’ın Türk ekonomisine güveni tam
    11. FETÖ'cü Şükür olaya müdahil oldu!..
    12. Otomotivciler zirveyi kaptırmadı
    13. Kadınlar kooperatif çatısında..
    14. Göçmen teknesi battı, 31 kişi..
    15. Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine..
    16. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    17. Bayraklı’da renkli Babalar Günü..
    18. Alanya merkezli uyuşturucu..
    19. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    20. ASKİ’den tabelalı uyarı
    21. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    22. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    23. ÖTV’de son fırsat
    24. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    25. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    26. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    27. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    28. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    29. Erkekliği sıcak çarpmasın
    30. Siyanür içerek intihar eden..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz