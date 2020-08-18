Kaman'da zirai hastalık ve düzensiz yağışlar nohut üretimini olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli nohut üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, düzensiz yağışlar ve zirai hastalık nedeniyle ürünün rekoltesinde büyük düşüş oldu.

Nohut hasadının tamamlandığı Kaman'da düzensiz yağmurlar, iklimsel etkiler ve bakteri yaprak lekesi olarak bilinen antraknoz hastalığı nedeniyle verimde kayıp yaşayan çiftçiler, sezonu düşük rekolteyle kapattı. Geçen yıl dekar başına 90-100 kilogram ürün alan çiftçiler, bu yıl aynı rakamı yakalayamadı.

Çiftçiler, yeni ekim döneminde ay çekirdeği, anason, kimyon ve çörek otu gibi alternatif ürünlere yönelmeyi planlıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaman denilince akla ceviz ve nohudun geldiğini söyledi.

Bu yılın nohut yönünden çok kötü geçtiğini belirten Gökalp, hem verimin ve hem de fiyatın düşük olmasının çiftçiyi üzdüğünü ifade etti.

Gökalp, Kaman'da nohut ekim alanlarının da azaldığına işaret ederek, "2019 yılında çiftçilerimiz 400 bin dekar alanda, dekar başına 90 kilo verim alarak yaklaşık 36 bin ton nohut üretti. Bu yıl 300 bin dekar alanda 15 bin ton nohut elde edildi." dedi.

Fiyatların da istenilen düzeyde olmaması ve rekolte düşüklüğü nedeniyle çiftçilerin alternatif ürünlere yöneleceğini dile getiren Gökalp, şunları kaydetti:

"Yağışların dengesiz olması ve iklimsel olumsuzluklar nedeniyle nohut tarlalarımız antraknoz hastalığına yakalanmıştır. 2020 yılında ekimde dekarına 20 kilo nohut attık, hasatta 30-40 kilogram nohut elde ettik. Hem verim kaybı hem de fiyattan dolayı çiftçimiz sıkıntılı bir yıl geçirmiştir. 2021 yılında nohut ekilen alanın daha da azalacağını tahmin ediyoruz. Çünkü, çiftçilerimiz nohut ekmemeyi düşünüyor."

Gökalp, çiftçilerin gelecek yıl nohut yerine büyük oranda ay çekirdeği, anason, kimyon ve kısmen de mercimeğe yönelmeyi düşündüğünü aktardı.

- Nohuda alternatif olarak anason ekti

İlçeye bağlı Benzer köyünde çiftçilik yapan Halit Alkan da bu yıl nohut veriminin dekar başına 30-40 kilogramlara kadar düştüğüne dikkati çekerek, "90-100 kilogram alan yerler bu sene çok nadir oldu. Toprak artık nohudu kaldırmıyor, dinlenmek istiyor. 35-40 yıldır nohut ekiyoruz. Aşağı yukarı en kötü rekolte bu yıl oldu. Sıcakların bir anda çökmesi nohudu çok kötü etkiliyor. O yüzden verimimiz çok düştü." diye konuştu.

Alkan, kendisinin de nohuda alternatif olarak anason, kimyon ve mercimek deneme ekimleri yaptığını ifade ederek, "Bu sene 30 dekar kadar alanda anason ekimi denemesi yaptım. Satışı iyi olursa bakacağız, önümüzdeki yıllarda çoğaltabilirim. Çörek otu, kimyon gibi deneme ekimleri de bölgemizde yapılıyor." dedi.