Kamalak'tan tuhaf Saadet açıklaması! Erbakan'a zulmeden CHP ile ittifakı doğru mu buluyor?

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısıyla ilgili partinin eski genel başkanı Mustafa Kamalak'tan tuhaf bir açıklama geldi.

Felaket olurmuş!

Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasının 'vahim sonuçları' olacağını iddia eden Kamalak, "Eğer Saadet Partisi bu şartlar dahilinde Cumhur İttifakı’nda yer alacak olursa, kendi 50 yıllık kırmızı çizgilerini kaybetmiş olur ve Türkiye iki keskin kampa bölünür. Ülke için felaket olur" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesinin 50 yıllık kırmızı çizgiyi bozacağını ileri süren Kamalak'ın, taban tabana zıt görüşlere sahip olunan CHP ve HDP’nin içerisinde yer aldığı Millet İttifakı ile sürdürülen birlikteliğe sessiz kalması ise dikkat çekti.

Peki CHP ile ittifak kurulması doğru mu?

Kamalak’ın, Saadet’in milli ve yerli görüşe sahip AK Parti ve MHP ile ittifakına “50 yıllık kırmızı çizgiyi kaybettirir” yorumunda bulunması, "Peki Erbakan Hoca ve Milli Görüş’ün yıllarca mücadele ettiği vesayet odaklarının merkezi CHP ile ittifak kurulması doğru mu?” sorusunu sordurttu.

Kamalak’ın CHP ve HDP ile ittifaka ses çıkarmayıp, Müslümanların lehine olacak olan Saadet Partisi ve Cumhur İttifakı birlikteliğine karşı çıkması tuhaf karşılandı.