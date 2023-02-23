Kalyon Konteyner Kent kullanıma açıldı

Kalyon Holding’den örnek bir adım daha geldi. Holding tarafından 500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatıldı.

Vatandaşlar yerleştiriliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgelerine yardım için tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep İslahiye’de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent’i tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda bakanın ziyaret ettiği konteyner kente AFAD’ın koordinasyonuyla depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

Güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim ve gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofislerin yanı sıra bin adet ekmek üretme kapasiteli bir fırınla donatıldı.

Psikolojik destek

500 konteynerin bulunduğu İslahiye’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikolog ve klinik psikolog ekibinin depremzede vatandaşlara destek verdiği bir de merkez yer alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yer alan Kalyon Holding, konteyner kentte toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunmaya başladı.

Zor günler aşılacak

Cemal Kalyoncu, 35 bin kişilik Kalyon ailesi olarak hem AFAD hem de ilgili devlet kurumlarıyla istişare ve koordinasyon halinde uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini söyledi. Kalyoncu, şunları belirtti: “Depremzede hemşerilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek üzere her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Hasan Kalyoncu Üniversite’mizin kapılarını açarak toplam 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık. Öte taraftan konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık. İslahiye’de 3 bin depremzede vatandaşımızın barınabileceği Kalyon Konteyner Kenti’mizi hazır hale getirdik. İslahiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Diğer yandan Hatay’ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerlerin kurulumlarına başladık.

Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkânlarımızla yüzyılın felâketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgelerine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştı. Allah’ın izniyle bu zor günleri, birlik ve beraberlikle aşacağız.”