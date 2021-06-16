Kalyon, 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacaklarını bildirdi. Karapınar Güneş Santrali Birinci Faz Teknik Gezi ve SCADA Binası Temel Atma Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile gerçekleştirildi. Cemal Kalyoncu, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl 19 Ağustos’ta Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı. Aynı gün 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk panel montajına başladıklarını ifade eden Kalyoncu, aradan geçen 9 ayda 700 bin panelin montajının tamamlandığını kaydetti. Kalyoncu, böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını dile getirerek, “Santralimizin birinci fazını Allah’ın izniyle tamamlamış olduk. Böylelikle, şimdiden santralimiz Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak” dedi. Ekonomiye fayda sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Kalyoncu, “Birinci fazını tamamladığımız santralimizin yatırım bedeli 1 milyar dolar. Bildiğiniz üzere Ankara’daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırımı Allah’ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Santral, 400 milyon dolarlık döviz çıkışını engelleyecek”

Santralin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye’de güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını ifade eden Kalyoncu, “Fabrikamız ve santralimiz yıllık 1,5 milyon ton karbon emisyonunu ve yaklaşık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını önleyecek.” dedi.

Kalyoncu, santralin yönetim binası SCADA Merkezi’nin de temelini attıklarını belirterek, “Tasarımını bir mimari yarışmayla belirlediğimiz SCADA Merkezi, yalnızca bir yönetim binası değil, Türkiye’de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek. Geleceği, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjinin değerini temsil eden bu görkemli yapı burada yükseldiğinde açılışı için de inşallah yeniden sizlerle bir araya geleceğiz.” şeklinde konuştu.

‘Türkiye yenilenebilir enerjinin merkezi olacak’

SCADA merkezinin temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik ihtiyacımızın önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak.” ifadelerini kullandı. Son yıllarda Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geldiği noktaya dikkati çeken Dönmez, “3-4 yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9 bin 660 megavat ile dünyada 12’nci, Avrupa’da 7’nci sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7 bin 154 megavat ile dünyada 13’üncü, Avrupa’da 7’nci sıradayız.” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ettiklerini belirterek, “Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz.” dedi. Varank, santralin uzaydan da görülebilen nadir santrallerden biri olduğuna dikkati çekerek, Göktürk ve İMECE uydularıyla santralin fotoğraflarını uzaydan çekeceklerini bildirdi.

“1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdiklerini ifade ederek, “Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Hedefimiz, bütün binalarımızın, enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşmasıdır.” İfadesini kullandı. Kurum, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarının, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıdığını söyledi.