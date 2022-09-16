Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Kalpazan filmi 16 Eylül 2022 gece yarısı Show TV ekranlarında yayına girecek. Vatandaşlar da Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Orijinal adı The Forger olan yapım, gerilim ve polisiye türünde izleyiciyle buluşacak. (Kalpazan Filmi izle Türkçe Dublaj) Kalpazan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kalpazan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı dram ve gerilim filmi Kalpazan detayları haberimizde...

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

John Travolta: Raymond J. Cutter

Christopher Plummer: Joseph Cutter

Tye Sheridan: Will Cutter

Jennifer Ehle: Kim

Anson Mount: Keegan

Abigail Spencer: Agent Paisley

Richard D'Ovidio

Marcus Thomas: Carl

Travis Aaron Wade: Detective Devlin

Lyndon Smith: Melanie

Owen Burke

Jim Ford: Male Bartender

KALPAZAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Massachusetts eyaletinde çekildi

Kalpazan ne demek, kalpazan kime denir?

Kalpazanlık, paranın sahte kopyasını üretmektir. Sahte para basan veya piyasaya süren kimseye kalpazan denir.

Kalpazan IMDb

Derecelendirme: 5,8/10 · ‎12.716 oy : Kalpazanlar. 1h 33m



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