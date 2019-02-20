Kalp yetmezliği olanlara çok önemli uyarılar

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, kalp yetmezliği olanların doktorun reçetelendiği tüm ilaçları düzenli ve zamanında kullanması, fiziksel aktiviteyi düzenli yapması, tuz tüketimini azaltması, sigara ve alkolden uzak durması, kilolu ise zayıflaması, ödem geliştiğinde veya nefes darlığı arttığında doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Kalp yetersizliğinin, kalbin vücudun ihtiyacını sağlayacak kadar kanı pompalayamaması sonucu akciğerlerde ve vücudun değişik bölgelerinde sıvı birikimiyle seyreden ciddi kronik bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, kalp yetmezliği belirtilerini, nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Dr. Nurtaç Özer, “Kalp yetersizliği gelişme riski, kalp damar hastalığı (mesela kalp krizi geçirmiş olmak), hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalığı (myokardit, kardiyomiyopatiler) veya doğumsal kalp hastalığı gibi durumlarda artar. Kalp yetersizliğin en sık sebebi kalp krizidir. Koroner arterlerde gelişen bu olay kalpte kalıcı hasar oluşturabilir ve kişinin ileriki yaşamında kalp yetmezliği gelişebilir. Yine hipertansiyon da sık sebeplerden bir tanesidir. Hipertansiyon uzun süre kontrolsüz devam ederse kalp kaslarında kalınlaşma ve sonrasında da kalpte gevşeme bozukluğu oluşturarak kalp yetmezliğine ilerleyebilir. Kalp yetersizliği zamanla yavaş ilerleyen ve kötüleşme eğilimi gösteren kronik ve ciddi bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşam süresini kısaltır.Hastalığın uygun ve düzenli tedavisi hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini artırır. Kalp, kasılma gücünün bir bölümünü kaybettiyse ve yeterince kasılamıyorsa, dokuların ihtiyaç duyduğu miktarda kanı pompalayamaz. Kalp yeterince boşalamıyor ve gevşeyemiyor ise kalbe giren kan miktarı azalır, dolayısıyla kalpten pompalanan kan miktarı da azalmış olur. Doku ve organlara yeterli kan gönderilememesine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, efor kapasitesinde azalma, akciğerler ve vücutta sıvı birikimi sonucu nefes darlığı, bacaklarda, karında, vücutta şişme gibi yakınmalar ortaya çıkar” dedi.

Kalp yetersizliği belirtileri ve dikkat edilecek hususlar

Kalp yetersizliği belirtileri ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Nurtaç Özer, “İstirahatte veya eforla nefes darlığı, gece uyurken nefes darlığı olması, bacaklarda ve ayak bileklerinde ödem, geçmeyen öksürük,çabuk yorulma, halsizlik,baş dönmesi, bayılma, kilo artışı, bağırsaklarda ödeme bağlı olarak kronik kabızlık ve nabız artışı olabilir. Özelikle geceleri nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikimini düşündürür ve ciddi bir durum olduğunu gösterir.Kalp yetersizliği olanlarda depresyon, huzursuzluk ve sıkıntı hissi de çok yaygındır. Çoğu hastada kalp yetersizliği semptomları kontrol altına alınabilir. Bunun için dikkat edilecek önemli hususlar; doktorunuzun reçetelendiği tüm ilaçları düzenli ve zamanında kullanın, fiziksel aktivitenizi düzenli yapın, tuz tüketiminizi azaltın, sigara ve alkolden uzak durun, kilolu iseniz kilo verin, günlük kilo takibi yapın, ödem geliştiğinde veya nefes darlığınız arttığında doktorunuza başvurun” diye konuştu.

Kalp yetersizliği tanısının sadece bir kardiyoloji hekimi tarafından konulabileceğini ifade eden Özer, “Hekim, tanıyı doğrulamak için bir takım testler yapar. Bu testlerin çoğu basit ve ağrısızdır. Bu testlerden en sık kullanılanı ekokardiyogramdır (kalp ultrasonu). Kalbin ekokardiyografik incelemesi ile kalp boşlukları, kalp duvarları ve kalp kapakları hakkında bilgi edinilebilir. Günlük, belirli bir tempoda ve belirli bir sürede yapılan yürüyüşler yararlıdır. Yürümek başlangıç için iyi bir aktivitedir. Soğuk ve rüzgarlı havalarda ev içinde yürüyüş yapılabilir. Yürüyüş rahat yapıyorsanız, bisiklete binmeyi veya yüzmeyi deneyebilirsiniz. Hareketlere yavaşça başlayıp, mesafe ve tempo giderek arttırılabilir. Aşırı yemek yedikten sonra veya uzun süre açlıktan sonra egzersiz yapılmamalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Sigara içilen ortamlarda bulunulmamalıdır. Kalp yetersizliği hastasıysanız iş hayatınızın bittiği anlamına gelmez. Çalışma sizi canlı tutar ve depresyondan korur. Ağır yük taşınan işler sakıncalıdır fakat masa başı veya basit evrak işleri yapılmasında sakınca yoktur.

Eğer bu tür semptomlar yoksa sakıncası yoktur. Kalp yetmezliği hastalarında cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık olabiliyor bu durumda mutlaka hekime danışılmalıdır. Kalp yetersizliğinin kontrol altında kalabilmesi için, kalp yetersizliğini kötüleştirebilecek olan enfeksiyonlardan korunmak önemlidir. Özelikle solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için zatürre ve gribe karşı bağışıklık kazandıran aşılar özellikle kış mevsimine girmeden önce yapılmalıdır. Ek başka hastalıklarınız varsa mutlaka bunların tedavisi ve kontrolü yapılmalıdır. Diyabet, tiroit hastalığı gibi bazı hastalıklar da kalp yetmezliğini alevlendirebilir” şeklinde konuştu.

İlaç tedavisi çok önemli

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kalp yetmezliğinde ilaç tedavisi çok önemlidir. Her ne kadar bazen kullanmak zorunda kalındığı çok fazla ilaç olmasına rağmen bu ilaçlar hayati öneme sahiptir. Kesinlikle hekimin bilgisi olmadan bırakılmamalıdır. İlaç tedavisi geçici değil ömür boyudur, bazen dozlarında hastanın klinik durumuna göre azaltma veya artırılma gereksinimi duyulabilir. Sürekli kardiyoloji uzmanı kontrolünde bunlar yapılmalıdır. Bazı durumlarda da ileri kalp yetmezliğinde hekim kalp pili önerebilmektedir, bu hastalarda da kalp pili ve şoklama cihazı özelliği olan piller yerleştirilerek ani ölüm riski azaltılabilir.”