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Yerel Kalp sağlığı için 7 kilometre yürüdüler
Yerel

Kalp sağlığı için 7 kilometre yürüdüler

Yeniakit Publisher
2023-09-26 09:59:00 -

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi ve Medicana Bursa Hastanesi işbirliğiyle 'Kalbim bu hareketi çok sevdi' sloganıyla doğa yürüyüşü gerçekleşti.

Kalp Sağlığı Haftası sebebiyle düzenlenen 'Kalbinin sağlığı için harekete geç!' sloganıyla yapılan yürüyüş, Üçpınar Mahallesi’nden başladı. Üçpınar-İnegazi arasında yapılan doğa yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar şarkı ve türküler eşliğinde 7 kilometrelik etabı tamamladı. Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Kalp sağlığı son derece öneme sahiptir. En fazla ölüm kalp hastalıklarında meydana geliyor. Belirli risk faktörleri var. Kadınların 55 erkeklerin 45 yaşının üstünde olması, ailede kalp hastalığı olması, düzensiz beslenme, alkol ve sigara kullanımı gibi bir çok faktör kalp hastalıklarını tetiklemektedir. Biz de farkındalık oluşturmak adına bugün böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Erbağ, “Günümüzde kardiyovasküler hastalıklar toplumda en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi. Bunu engelleyen toplumda bilimsel olarak kanıtlanmış en büyük aktivite spor. Bizde bugün yürüyüş yaparak bu spora katkı sağlamak ve bu sporu yaygınlaştırmak için hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor ve Etkinlikler Büro Sorumlusu Emre Birkan, “Vatandaşlarımızla birlikte Misi yollarında keyifli bir etkinlik olmasını diliyoruz. Nilüfer Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü periyodik olarak ayda 1 defa doğa yürüyüşlerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte belirlenen rotada öncü ve artçı arkadaşlarımızla grup hareket etmeye başlıyor. Kumanyalarımızı dağıtıyoruz, mola yerlerinde kumanyalarımızı yiyoruz" diye konuştu.

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