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Yerel Kalp krizi geçirmişti! Muratpaşa Kaymakamı için tören düzenlendi
Yerel

Kalp krizi geçirmişti! Muratpaşa Kaymakamı için tören düzenlendi

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Kalp krizi geçirmişti! Muratpaşa Kaymakamı için tören düzenlendi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için Antalya Valiliği'nde resmi tören düzenlendi. Öte yandan Kara'nın naaşı, cuma namazının ardından Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara için Antalya'da tören düzenlendi. Vali Hulusi Şahin, Valilik binası önündeki törende, meslektaşını ve yakın çalışma arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kara ile 2,5 yıl çalışma fırsatı bulduğunu belirten Şahin, "39 yılı aşkın süre boyunca memleketimizin her köşesinde görev yapmış, görevini aşkla yerine getirmiş, insanlara dokunmuş, insanları sevmiş ve onlarla hemhal olmuş güzel bir insandı." dedi.

İhsan Kara'nın eşi Hülya Kara'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törene, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kara'nın ailesi katıldı.

Törenin ardından Kara için Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Vali Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve Kara'nın yakınları katıldı.

Kara'nın naaşı, cuma namazının ardından Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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