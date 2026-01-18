Kalp krizi geçiren polisten kötü haber
Mersin’de görev yapan 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, kalp krizi sonucu vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde görevli polis memuru Bekir Şimşek, Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye geldi. Erdemli Devlet Hastanesi’nde muayene olduğu sırada kalp krizi nedeniyle fenalaşan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şimşek’in yarın Erdemli ‘de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.