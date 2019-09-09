Kalp krizi geçiren maden işçisinden kötü haber
Zonguldak'ta TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan Mehmet Çimen, gece vardiyasından çıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
Zonguldak Ereğli’de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Çimen, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında, 500 metre derinlikte çalışan Çimen, gece vardiyasından çıkarken fenalaştı. Arkadaşlarının ocaktan çıkardığı Çimen'e ilk müdahaleyi kurumda görevli sağlık ekipleri yaptı.
Kurtarılamadı
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen kurtarılamadı.
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