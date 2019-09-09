Kalp krizi geçiren maden işçisinden kötü haber Zonguldak'ta TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan Mehmet Çimen, gece vardiyasından çıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Zonguldak Ereğli’de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Çimen, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında, 500 metre derinlikte çalışan Çimen, gece vardiyasından çıkarken fenalaştı. Arkadaşlarının ocaktan çıkardığı Çimen'e ilk müdahaleyi kurumda görevli sağlık ekipleri yaptı. Kurtarılamadı Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen kurtarılamadı.

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