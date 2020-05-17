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Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa’da 21 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:32:37 -
Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa’da 21 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesi’nde ikamet eden 21 yaşındaki Emine Okkalı, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emine Okkalı’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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