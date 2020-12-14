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Spor Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
Spor

Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:23:31 -
Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.


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