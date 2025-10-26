Kalp krizi en çok sabah saatlerinde görülür: Her yıl 200 bin kişi vefat etti... Uzmanından kritik uyarı

Kalp krizi en çok sabah 06:00–12:00 arasında görülür.

Bu saatlerde vücut uyanışa geçer ve kortizol ile adrenalin hormonları hızla yükselir.

Bu da kalp atışını ve tansiyonu artırır.

Aynı zamanda sabahları kan daha yoğun ve pıhtılaşmaya yatkın hale gelir.

Bu faktörler birleşince kalp damarlarına binen yük artar ve özellikle damar tıkanıklığı veya hipertansiyonu olan kişilerde kalp krizi riski belirgin şekilde yükselir.

Türkiye'deki en büyük sorunun, kalp krizi sonrası hayatta kalma oranlarının düşüklüğü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durdu, “Her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de kalp krizi sonrası ölüm oranı yüzde 66 seviyesinde.

Uzmanların paylaştığı mesajda şu ifadelere yer veriliyor: Yapılan bilimsel araştırmalar dünyada ve ülkemizde kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun sabah saatlerinde (06:00-12:00 arası) görüldüğünü, en sık da sabah 08:00-09:00 arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Soğuk ve karlı hava kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor. Kışın soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman, "Kış aylarında kalp ve damar hastalıklarına bağlı kalp krizi riskinde artış olmakla birlikte, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi tetikleyici durumlarında kötüleşmesi görülebilmektedir" dedi.

"Soğuk hava kalbi nasıl etkiliyor?" sorusuna Doç. Dr. Kahraman, şu yanıtı verdi: "Soğuk havalarda kalbe giden kan miktarında azalma görülmektedir. Bu durumda kalbin vücuda yeteri kadar kanı pompalamak için daha fazla çalışması gerekmektedir. Bu durum kalbin oksijen ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Ne var ki, soğuk havada aynı zamanda kalbi besleyen koroner damarlarda büzülme meydana gelerek, kalbin kanlanmasında azalmaya yol açmaktadır. Sonuç olarak kalp kası ihtiyacı olan oksijene ulaşamaz ve artmış iş yükü karşısında göğüs ağrısı şikayetinde artma oluşarak, kalp krizi tetiklenebilmektedir."

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi ve korunmasında önemli bir yeri olan dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve kilo kontrolünün de kış aylarında bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman, "Fiziksel egzersizlerin azalması ile hareketsiz bir yaşam ve artmış kilo alımı görülür. Ayrıca kışın yağlı ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi de kalp damar tıkanıklıklarında artışa yol açarak kalp krizini tetikleyebilmektedir" dedi.

Doç. Dr. Kahraman, kalp sağlığı için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

Sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak önemlidir.

Haftada en az 5 gün 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel egzersiz öneriyoruz.

Tuz ve şeker tüketiminden uzak durun.

Doymuş yağ tüketimini azaltarak, sebze, meyve ve tam tahıldan zengin Akdeniz usulü beslenin.

Soğuk kış günlerinde grip (influenza) ve zatürre (pnömoni) gibi enfeksiyonlara karşı dikkatli olun, aşılarınızı yaptırın.

Kalp damar hastalığı açısından psikososyal stres ve depresyondan kaçınmak önemli.

Soğuk havaya direk maruz kalmamak için mutlaka sıkı giyinilmeli. Göğüs bölgesine direkt soğuk havanın gelmemesi sağlanmalı.

Dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketilmeli.

Soğuk havalarda sadece kalp krizi riski değil aynı zamanda yaşam tarzı değişikliklerinin etkisi ile kalp yetmezliğinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Kahraman, şöyle dedi: "Grip ve zatürre gibi artmış enfeksiyonlarda kalp ve damar hastalıkları için risk oluşturmaktadır."

Doç. Dr. Kahraman'a "Kalp krizinde hangi saatler veya günler daha riskli. Bu tarz araştırmalar var mı? " diye sordum. Doç. Dr. Kahraman, şu yanıtı verdi: "Kalp damar hastalıkları için soğuk kış günlerinin artmış risk yarattığını bilmekteyiz. Ayrıca sabah saatlerinde de kalp krizi görülme sıklığında artış olabilmektedir. Bu konuda yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır."