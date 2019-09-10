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Kalp hastası yolcusu için güzergahını değiştirdi

İzmir'de bir dolmuş sürücüsü, rahatsızlanan kalp hastası yolcusunu hastaneye götürdü- Şoför Uğur Özbudak: - "Göğüs kafesim sıkışmaya başladı, diye yardım isteyince güzergahtan çıkıp hemen hastaneye götürdüm. Yolcular da yardımcı oldu. Hastanın eşini de bilgilendirdim"

10 Eylül 2019 Salı 14:15
Kalp hastası yolcusu için güzergahını değiştirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir dolmuş şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Gaziemir-Yeşilyurt dolmuş hattında 35 M 8499 plakalı minibüsüyle çalışan Uğur Özbudak'ın aracına binen 60 yaşındaki Hamdi Belmen, bir süre sonra rahatsızlanınca sürücüden yardım istedi. Bunun üzerine güzergahından çıkan Özbudak, Belmen'i Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

İlk müdahaleye yardımcı olan ve hastanın eşini de arayarak durumu hakkında bilgilendiren Özbudak, daha sonra minibüsteki yolcularıyla güzergahına döndü.

Kalp rahatsızlığı bulunan Belmen, ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçay Caddesi'nde minibüsüne binen yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını söyledi.

Durumdan haberdar olunca yolcularla birlikte hastaneye gittiğini vurgulayan Özbudak, "Göğüs kafesim sıkışmaya başladı, diye yardım isteyince güzergahtan çıkıp hemen hastaneye götürdüm. Yolcular da yardımcı oldu. Hastanın eşini de bilgilendirdim. Sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra yolumuza devam ettik. Daha sonra oradaki polis beni arayıp hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:15
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