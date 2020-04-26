Kalp hastaları oruç tutabilir mi? | Dilaltı hapı orucu bozar mı?

Kalp hastaları yaşamları boyunca sağlıklarına, kullandıkları ilaçlara son derece dikkat etmek durumundalar. Bu nedenle kalp hastaları oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Kalp hastaları oruç tutabilir mi?

Kalp hastalığı kronik hastalıklardan biridir. Kalp hastalarının düzenli ilaç kullanması gerekir. Bu nedenle kalp hastaları oruç tutup tutamayacaklarını araştırıyor.

Hastalık, Rıamazan’da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime’ de “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184).

Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.

Dilaltı hapı orucu bozar mı?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir ey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.