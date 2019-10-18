Kalp büyümesi belirtileri nelerdir? Kalp büyümesi tedavisi nasıl olur? Her kalp büyüklüğü ciddi problemlere neden olmayabilir. Önemli olup olmadığı altta yatan nedenle ilgilidir ve tedavi de ona göre değişir. Kalp büyümesi nasıl anlaşılır? Kalp büyümesi belirtileri nelerdir? Kalp büyümesi tedavisi nasıl olur?

Kalp büyümesi nedir?

Tıp dilinde kardiyomegali olarak adlandırılmaktadır. Kalp duvarının kalınlaşması veya kalp odacıklarının genişlemesi sonucunda meydana gelen kalp büyümesi, genellikle altta yatan başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkar. Özellikle kalbin çok çalışmasına neden olan hastalıklar, virüsler, iltihaplanmalar ve hipertansiyon gibi etkenler kalp büyümesine sebebiyet veren başlıca unsurlardandır. Kalp büyümesi denmesinden kasıt kalbin gerçek anlamda büyümüş olması değildir. Aksine kalp boşluklarının hacminin artış olması durumudur. Diğer bir deyişle kalpte bulunan koroner arter damarında meydana gelen hasar sonucu kalpte boşluklar oluşması kalp büyümesi olarak nitelendirilir. Kalp büyümesi kendi başına bir hastalık olmadığı gibi genellikle herhangi bir nedenden dolayı çekilmiş göğüs grafilerinde ortaya çıkar. Buna bağlı olarak kalp büyümesi sorununun altta yatan başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Kalp büyümesi belirtileri nelerdir?

Yorgunluk

Kalp ritminde anormallik

Ödem

Göğüs ağrısı

Bir veya iki kol, sırt, boyun, çene veya mide dahil olmak üzere üst vücudun diğer bölgelerinde rahatsızlık

Şiddetli nefes darlığı

Bayılma

Hırıltı

Özellikle ayaklarda ödem

Kilo alma

Öksürük

Kalp büyümesi neden olur?

Yüksek tansiyon

Vücudunuzun tümüne kanı ulaştırmak için kalbinizin daha çok çalışması gerekeceğinden kalp kasları bu durumda sertleşir. Yüksek tansiyon, sol ventrikülün genişlemesine neden olarak kalp kasının zayıflamasına neden olabilir. Yüksek tansiyon ayrıca, kalbinizin (atriyal) üst odalarını da büyütebilir.

Kalp kapağı hastalığı

Kalpteki dört valf kanın doğru yönde akmasını sağlar. Valfler romatizmal ateş, kalp bozukluğu, enfeksiyonlar (enfeksiyöz endokardit), bağ dokusu bozuklukları, bazı ilaçlar veya kanser için radyasyon tedavisi gibi durumlar nedeniyle zarar görürse, kalbiniz büyüyebilir.

Kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati)

Bu kalp kası kalınlaşması ve sertleşmesi ilerledikçe, kalp kası zayıflar ve yorulur. Bu da kalbin büyümesine yol açabilir. Kalp kası hastalıklarını, kalp iltihabı, kemoterapi ilaçları gibi nedenler tetikler.

Düşük kırmızı kan hücresi sayımı (anemi)

Anemi, dokularınıza yeterli oksijen taşımak için yeterince sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin olmadığı bir durumdur. Tedavi edilmediğinde, kronik anemi, hızlı veya düzensiz kalp atışlarına neden olabilir. Kanda oksijen eksikliğini gidermek için kalbin daha fazla kan pompalaması gerekir.

Tiroid hastalıkları

Hem yetersiz bir tiroid bezi (hipotiroidizm) hem de aşırı aktif bir tiroid bezi (hipertiroidizm), genişlemiş bir kalp de dahil olmak üzere kalp sorunlarına yol açabilir.

Vücutta aşırı demir (hemokromatoz)

Hemokromatoz, vücudunuzun demiri uygun şekilde metabolize etmediği, kalbiniz de dahil olmak üzere çeşitli organlarda birikmesine neden olan bir hastalıktır. Bu, kalp kasının zayıflamasına bağlı olarak genişletilmiş bir sol ventriküle neden olabilir.

Amiloidoz gibi kalbinizi etkileyebilecek nadir hastalıklar

Amiloidoz, anormal proteinlerin kanda dolaşımda olduğu ve kalpte birikebilen, kalbinizin işlevine engel olan ve genişlemesine neden olan bir durumdur.

Kalp krizi

Kalp damarlarından birinin tıkanarak işlevini yerine getirememesinden kaynaklı bu hastalıkta, kalbin bir bölümünde meydana gelen pıhtılaşma sebebiyle kan dolaşımı olmaz. Bu da kalp kaslarına zarar verir.