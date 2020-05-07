  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:41:13 -
Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi

ANKARA (AA) - Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı