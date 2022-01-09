Peteklerin daha verimli çalışması ve ısı verebilmesi için belirli aralıklarla yapacak olduğunuz kalorifer temizliğinin nasıl yapılır. İşte size pratik bilgiler...

Kalorifer peteği nasıl temizlenir?

Kalorifer peteklerinin de düzenli ısı verebilmesi için temizlenmesi şarttır. Temizleme işlemi için dışarıdan yardım alınabileceği gibi evdeki imkanlar ile de temizlenebilmektedir.

Genel Temizliği

Elektrikli süpürge;

Deterjan;

Fırça;

Mikro fiber bez;

Kalorifer petekleri, toz birikmesi ya da farklı sebeplerden dolayı zaman içerisinde kirlenmesine neden olacaktır. Kir birikintilerinin görsel olarak birçok insanı rahatsız etmesi sebebiyle radyatör temizliği iki ayda bir aksatılmadan yapılması çok önemlidir.

Kirlenmesini önlemek için evinizde bulunan malzemelerle birlikte temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yukarıda yazdığımız malzemelere ihtiyacınız olacaktır. Toz kalıntılarını ilk olarak temizlemek için elektrik süpürgesi ile birlikte çekmelisiniz.

Dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de petek aralarına da gözle görülmeyen tozlar zaman içerisinde birikecek olması sebebiyle bir süre sonra bu tozlar birikerek siyah ve kötü bir görüntü oluşmasına neden olur.

Elektrik süpürgesi ile çekme işlemini yaptıktan sonra, şayet temizliğini aksatmanız halinde yapacağınız ilk işlem sert kılları olan bir fırça ile birlikte peteklerin köşeleri ve iç kısımları da dahil olmak üzere fırçalamanız önemli olacaktır. Hafif nemlendirdiğiniz bir mikro fiber bez silinmelidir. Bir kabın içerisine deterjanlı su hazırlamalı ve temiz bir bez deterjanlı su ile ıslatılmasının ardından tekrardan silme işlemi uygulanmalıdır.

Son olarak deterjan lekelerinin kalmaması için tekrardan temiz ve nemli bir bez ile birlikte silindikten sonra kurulamalısınız. Genel temizlik aksatılmamalı ve belirli aralıklarla yapılmalıdır.

Paslanan peteklerin temizliği nasıl yapılır?

Nemle temas eden kaloriferlerde zamanla oluşan pas, peteklerin ve boruların dibine çökerek kalorifer sisteminde tıkanmalara yol açabilir ve ısınmanızı engelleyebilir. Paslanan radyatörleri temizlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayın:

-Kalorifer peteğinizin çevresini eski havlularla kaplayın. Petekten çıkacak kirli sular için kova hazır bulundurun.

-Peteğin iki ucundaki vanaları kapatın. Isıyı ayarlayan vanayı elinizle kapatabilirsiniz, ama plastik kapaklı diğer vanayı kapatmak için İngiliz anahtarı gerekebilir. Vanaları kapatırken kaç kez çevirmek gerektiğini bir kenara not edin (vanaları açarken yine aynı sayıda çevirmeniz gerekecek).

-Isı vanasını kalorifer radyatörüne bağlayan cıvataları gevşetin. Daha sonra radyatör anahtarı kullanarak su çıkışı vanasını açın. Bu vanayı açınca kirli suların fışkırmasına hazırlıklı olun!

-Plastik kapaklı ikinci vananın cıvatasını çevirerek peteği duvardan demonte edin.

-Kalorifer peteğini banyo küvetine taşıyın. Eğer petekten kirli su akıyorsa çevresine havlu sarın. Petek çok ağırsa tek başınıza kaldırmayın.

-Vanalara hortum geçirerek kalorifer peteğinin içini temiz suyla yıkayın.

-Peteği duvara geri monte edin.