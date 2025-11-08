Kalmaegi felaketinde ölü sayısı 193'e yükseldi!

Güneydoğu Asya'yı vuran Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişi hayatını kaybetti ve tayfun şimdi Kamboçya ve Laos'a doğru ilerliyor.

Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler ve Vietnam'da büyük yıkıma neden oldu ve can kaybı bilançosu ağırlaştı. Yetkililer, tayfunun yol açtığı seller ve heyelanlar sonucu en az 193 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filipinler'de can kaybı 188'e yükselirken, hala 135 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ülkenin orta kesimindeki Cebu Adası'nda bir ayda düşmesi beklenen yağışın yalnızca 24 saatte yağması, felaketin boyutunu artırdı ve hükümet ülke genelinde "felaket durumu" ilan etti.

Vietnam'da ise rüzgar hızının saatte 149 kilometreye ulaştığı tayfunun etkisiyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Vietnam hükümeti, Başbakan Pham Minh Chinh'in "Hiç kimse aç ya da soğukta kalmamalı" talimatıyla, 260 binden fazla asker ve 6 binden fazla aracı kurtarma çalışmalarına dahil etti.

Tayfun Kamboçya ve Laos'a ilerliyor

Vietnam'ın Gia Lai ve Dak Lak bölgelerinde büyük hasara neden olan tayfunun şimdi de batıya, Kamboçya ve Laos'a doğru ilerlediği bildirildi. Bölge ülkeleri, alçak bölgelerde sel ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yeni tayfun tehdidine karşı alarma geçti.

