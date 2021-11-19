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Aktüel Kalleş saldırı sonrası teröristler ateş altına alındı
Aktüel

Kalleş saldırı sonrası teröristler ateş altına alındı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e düzenlediği kalleş saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ateş altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 21:16:00 -
Kalleş saldırı sonrası teröristler ateş altına alındı

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Teröristler ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı" denildi.

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