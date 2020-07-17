Kaliteli sütü fiyatlamaya başlıyoruz

Pakdemirli, “Kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için 2020’de Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi; 2022’de ise tüm illerimizi ‘sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi’ kapsamına alacağız. Sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz” dedi.

Yem desteği yolda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Pakdemirli, pandemi sürecinde, süt üreticilerini ve besicileri korumak için bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceklerini de duyurdu. Pakdemirli, “20 başa kadar sağmal dişi sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 20 başa kadar besilik erkek sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmelere hayvan başına 6,5 lira yem desteği vereceğiz” diye konuştu.

‘Önce can’ dedik

Ayrıca patates ve soğan ihracatının önünü açtıklarını söyleyen Pakdemirli, “Limonda benzer bir adım atmadık. Atsaydık 83 milyon insanın astronomik rakamlardan limon tüketmesi gibi bir durum ortaya çıkardı. Türkiye’de limon kalmazdı. İthalat yapmak gerekiyordu. Bu yüzden ‘önce can’ dedik ve tüm dünyanın almış olduğu önlemleri aldık” dedi.