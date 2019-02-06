0553 313 94 23

Kalın'dan Macron'a sert cevap!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanı hakkında sertp bir açıklama yaptı. Kalın "Türkiye açısından hiçbir hükmü yok" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:44
Kalın'dan Macron'a sert cevap!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanı hakkında açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Macron'un Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur" dedi.

Kalın'ın açıklaması şöyle:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sn Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz.

Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
  1. ibrahim kalın
  2. Emmanuel Macron
  3. Ermeni soykırımı
  4. fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik Forumu yapılacak
    1. Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik..
    2. Dükkanını "Karlos" ve "Roberto"yla..
    3. Hayvanseverler için yurt dışı rotaları
    4. Kazakistan’da ilk mekanik kalp..
    5. BTM girişimcileri global marka..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    7. AK Partili adaydan 'Transformers'..
    8. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    9. Edirne'de sağanak
    10. Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin..
    11. UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da..
    12. Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği..
    13. Şok iddia! Kılıçdaroğlu Abdullah..
    14. Çanakkale'de derede kaybolan genci..
    15. Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
    16. Eski devlet başkanına cinsel taciz..
    17. Terörist elebaşı için kutlamaya..
    18. Çölyak hastaları glutensiz yemek..
    19. Milli elektroşok silahı “Wattozz” Batı..
    20. Eski Yargıtay üyesinin ses kaydı..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi