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Gündem Kalın'dan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayacağız
Gündem

Kalın'dan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda ABD ile ilişkilere dair yaptığı açıklamada, S-400 kararının bir gecede alınmadığını ve S-400 konusunda geri adım atılmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 22:46:00 -
Kalın'dan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalın, bu kararın bir gecede alınmadığına vurgu yaptı ve "Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S-400 anlaşmasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. ABD tarafı bu konuda şimdiye dek herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söyledi. Türkiye, Rus S-400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi olabilir"

Rusya'nın bizim bölgemizde önemli bir aktör olduğunu aktaran Kalın, "Stratejik fotoğrafı doğru bir perspektif okuduğumuzda bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 'Neden Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyorsunuz?' meselesine dönüştü. Rusya bizim coğrafyamızın önemli bir aktörü. Nasıl ilişki kurduğunuz önemli. Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir" ifadelerine yer verdi.

"Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor"

Kalın açıklamalarının devamında, "Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. S-400 ve F-35 konularını, FETÖ ve PYD/YPG desteğini de görüştük. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

 

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