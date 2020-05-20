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Kalın: "Yeni hükümetin Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ve Ürdün vadisini ilhak edeceğini açıklaması, İsrail’in işgal politikasının yeni adımıdır."

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:18:34 -
Kalın: "Yeni hükümetin Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ve Ürdün vadisini ilhak edeceğini açıklaması, İsrail’in işgal politikasının yeni adımıdır."
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