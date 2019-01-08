Kalın detayları açıkladı: Bolton'a teyitli randevu sözü yoktu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton'la görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesine ilişkin 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevusu söz konusu değildi. Böyle bir talep vardı ama biz bunu teyit etmemiştik. Bolton'un muhatabı bellidir.' dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları;

Suriye topraklarının bizim sınırlarımız da dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'a ifade ettiği gibi, DEAŞ'la mücadelede herhangi bir duraklama söz konusu değildir.

Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin yaklaşık 200 bini ülkelerine geri dönmüştür. Bu geri dönüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz.

PKK terör örgütü, PYD/YPG veya uazantıları gibi terör örgütleri Kürt kardeşlerimize karşılaştırılamazlar. Buna da tepki verdik. Yeni fırsat alanları yaratmalarına izin vermemeliyiz. ABD ile bu konuda koordine çalışmalıyız. Ancak çekilme süreci, terörden arındırma gibi konular YPG/PYD konularında tavrımız net ancak Trump yönetiminde ayrıma neden oluyor.

Çekilme süreci ile ilgili Fırat'ın doğusu konusunda ivedilikle aldığımız kararları uygulamamız gerektiğini ABD'li yetkililere söyledik.

Türkiye'nin gelişimleriyle İdlib'de büyük bir felaket önlendi, devamı konusunda ABD'li mevkidaşlarımızla mutabık kaldık.

Gerek Astana gerek Cenevre sürecinde hem ABD hem diğer müttefiklerimizle yakın ilişki içerisinde olacağız.

Cumhurbaşkanımız Bolton'a söz vermedi

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolton'a teyitli bir randevusu yoktu. Son tahlilde, Bolton'un muhatabı bellidir. Buna gerek duyulmadı. Bunu tepki gibi nitelendirmek doğru olmaz, ama İsrail'de yaptığı açıklamaları doğru bulmadığımızı kendisine de söyledim. Bunu ihtiva eden bir dosyayı da kendisine verdim. Bu bir üslup değil, bakış açısı anlamına da geliyor bir bakıma. Son yapılan açıklamalar üzerine bir kez daha ifade edilmesi gerekiyordu. Irak'ta Saddam zulmünden kaçanları da, Kobani'den de mülteci akımı olduğu zaman bunlar Kürttür gibi ırkçı yaklaşımlarda bulunmadık. Ülkemizde milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır.

Süreçte yavaşlama gibi bir şey söz konusu değil. Bize verilen süre 60-120 gün gibi bir süreydi. Asıl önemli olan buradan çekilirken nasıl bırakılacağı, silahların nasıl geri alınacağı gibi konulardır.

Bolton'a bir değil iki dosya veredim. Biri Kürt kardeşlerimize yönelik bir dosyaydı. İkincisi ise YPG'nin Suriye'de işledikleri suçlara yönelik suçlara yönelik bir dosyaydı. İnsan hakları ihlali gibi pek çok suçları var. Bu haberlerin hep hasır altı edildiğini gördük, biz de tam tersine bunları dosya halinde sunduk. Bu konuda YPG ve PYD'ye yönelik sürekli bir sessizlik olduğunu görüyoruz, dosyayı sunduk ki kendileri de görsünler.

Hiç kimse Türkiye'den bir terör örgütüne güvence vermemizi beklemesin.

Çok detaylı lojistik gerektiren ağır silahlar, kurulmuş merkezler var. Tamamen nötrlenmesi beklentimizdir. Operasyonel detaylar konuşuldukça önümüzdeki günlerde göreceğiz.

ABD, Irak ve Afganistan'dan çekilirken silahlarla ilgili farklı uygulamalar sergilemişti. Bu çekilme planlarının detaylarını hala çalışıyorlar. Bizimle çalışırken daha da detaylanacağını umuyoruz, bizim tavrımız net. Obama yönetiminden devralınan bu uygulamanın Trump yönetimine de zarar verdiğini görüyor, Trump'ın da farkında olduğunu fark ediyoruz.

Bizz herkesle koordinasyon yapar ama kimseden karar almayız. Bugün Cumhurbaşkanımız da ifade etti, biz her türlü adıma hazırırız. Terörle ilgili her türlü kabiliyetlere de sahibiz. Münbiç konusunda askerler tarafından atılan gerekli adımlar var. YPG'nin tamamen çekilip yerel unsurlara devretmesi gerekiyor.

Farklı düzeylerde farklı arkadaşlarımızın önümüzdeki günlerde toplantıları olacak.

Haritayla geldiler

Amerikan basını, ABD heyetinin Ankara'ya bir haritayla geldiğini yazdı. Wall Street Journal gazetesi, James Jeffrey'nin 'renklendirilmiş Suriye haritası' hazırladığını, bu haritada Türk askerinin girmesine karşı çıkılan yerlerin işaretlendiğini öne sürdü.

Bolton'dan tansiyonu yükselten açıklamalar

Bolton, Türkiye ziyareti öncesi, tepki çeken açıklamalar yaptı. YPG/ PKK terör örgütünü "Kürt savaşçılar" diye tanımladı. "Amerika’nın Suriye’den çekilmesi Kürtleri koruyacak bir anlaşma yapmadan gerçekleşmeyecek" dedi.

Kalın'dan sert cevap

Bolton’un bu açıklamalarına Ankara’dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiasının akıl dışı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin hedefinin DAEŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleri olduğunun altını çizdi.. Türkiye’nin PKK ve Suriye’deki uzantılarıyla mücadelesinin amaçlarından birinin de Kürtleri terör örgütünün zulmünden kurtarmak olduğunu söyledi.