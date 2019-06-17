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Kalın bağırsağının yüzde 70'inin göğüs kafesinde olduğu tespit edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kabızlık ve göğüs ağrısıyla hastaneye giden 24 yaşındaki Tunahan Okan Özdal'ın kalın bağırsağının yüzde 70'inin göğüs kafesinde olduğu tespit edildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
Kalın bağırsağının yüzde 70'inin göğüs kafesinde olduğu tespit edildi

Yaklaşık bir yıl önce göğüs ağrısı ve kabızlık şikayetiyle hastaneye başvuran Özdal, farklı tarihlerde tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü iyileşemedi.

Ağrıların şiddetlenmesi üzerine son olarak İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Özdal'ın burada yapılan tetkikler sonunda kalın bağırsağının yüzde 70’lik bölümünün göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı.

İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli tarafından ameliyata alınan Özdal’ın göğüs kafesinde olan kalın bağırsakları, batın bölgesine kaydırıldı.

Belli, yaptığı açıklamada, ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, kabızlık yapan büyük kalın bağırsak kısmını göğüs kafesinde tespit ettik. Göğüs kısmındaki kalın bağırsakları, batın tarafına çektik. Gerekli onarımları yaptık. Ameliyat 1,5 saat sürdü. Hastamızda operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olunca taburcu ettik."

Tunahan Okan Özdal da sıkıntılarından kurtulup iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, doktorlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
  1. Ağrı
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