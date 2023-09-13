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Ekonomi Kaleseramik Red Dot Design Award’dan yine ödülle döndü
Ekonomi

Kaleseramik Red Dot Design Award’dan yine ödülle döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:27:00 -
Kaleseramik Red Dot Design Award’dan yine ödülle döndü

Yaşam alanlarına ilham veren bütünsel tasarımlarını, stant tasarımına da taşıyan Kaleseramik, sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen Cersaie Fuarı’nda, Paola Cesaretti tarafından hazırlanan stant tasarımıyla, “Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023” ödülünü aldı.

Fuara, güçlü markalarının sürdürülebilir ürün ve tasarımları ile yer alan Kaleseramik hem ürünleri hem verdiği “İyi Bak Dünyana” mesajı hem de ünlü İtalyan mimar Paolo Cesaretti’nin mesajın ruhuna uygun yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarladığı standı ile ilgi odağı olmuştu.
Kaleseramik, 2019 yılındaki sonsuzluk sarmalı içinde mükemmelliğe ve dayanıklılığa çağrı yapan Cersaie stant tasarımı ile 2020 yılında da aynı ödülü kazanmıştı.

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