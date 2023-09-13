Kaleseramik Red Dot Design Award’dan yine ödülle döndü

Fuara, güçlü markalarının sürdürülebilir ürün ve tasarımları ile yer alan Kaleseramik hem ürünleri hem verdiği “İyi Bak Dünyana” mesajı hem de ünlü İtalyan mimar Paolo Cesaretti’nin mesajın ruhuna uygun yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarladığı standı ile ilgi odağı olmuştu.

Kaleseramik, 2019 yılındaki sonsuzluk sarmalı içinde mükemmelliğe ve dayanıklılığa çağrı yapan Cersaie stant tasarımı ile 2020 yılında da aynı ödülü kazanmıştı.