Kalem tutan eller, bu defa temizlik yaptı

Hakkâri Fen Lisesi müdürü, öğretmenler ve okul personeli ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kısa bir zaman kala okulu baştan aşağı temizlediler.

Hakkâri Fen Lisesi Müdürü Mesut Artuş önderliğinde öğretmenler ve okul personeli okulda temizlik yaptı. Tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte önce kaba temizliği yapan öğretmenler daha sonra okulu baştan aşağı yıkadı. Okul Müdürü Mesut Artuş "Fen lisesi olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olabilmek için tüm öğretmen ve personel kadromuzla birlikte seferber olduk. Birlikten güç doğar dedik ve öylede oldu. Ben değerli öğretmenlerimizin bizden emeklerini esirgemedikleri için tüm öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir kocaman aileyiz. Bu ailede var olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun" dedi.