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Spor

Kalecinin arkasına saklanan Frey golünü attı

Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'in Nürnberg'i ağırladığı maçın 89. dakikasında Frey akıl dolu bir gole imza attı.

2019-10-31 09:25:00 -

Almanya Kupası'nda Kaiserslautern sahasında Nürnberg'i konuk etti. Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Frey attığı golle çok konuşuldu.

Kaleciden topu aldı, boş ağlara gönderdi

Mücadelenin 2-1 devam ettiği son anlarda Nürnberg'in atağında kaleci topu kontrol etti. Meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasında bekleyen İsviçreli golcüyü görmedi.

25 yaşındaki forvet, önünden topu aldığı kaleciyi çalımladı ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Bu golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maçı ev sahibi Kaiserslautern penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.

 

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Yorumlar

Mülayim

Site ilk başta hoşuma gitmişti ancak videolu haberlerde haala görüntülenmeme sorunu var. Bi çözemediniz şu işi. Kamu kurumlarında yeniakit.com.tr sitesinin videolarını görüntüleyebilen varsa yazabilirmi. başka sitelerin videolarını görüntülemede sorun yok bi yeniakit.com.tr'de var bu sorun.
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