  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kaleciler dünyayı farklı algılıyor
Spor

Kaleciler dünyayı farklı algılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 09:34:00 -
Kaleciler dünyayı farklı algılıyor

İrlandalı akademisyenlerin yaptığı, bilimsel dergi “Current Biology”de yayımlanan çalışmada, kalecilerin dünyayı farklı algıladıkları belirtilirken şöyle denildi: “Çünkü kalecilerin beyinleri farklı duyulardan gelen sinyalleri daha hızlı birleştirebiliyor.”

Eski bir kaleci olan ve şu anda üniversitede sinir bilimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Michael Quinn de “Diğer futbolcuların aksine, kalecilerin sınırlı veya eksik duyusal bilgilere dayanarak çok hızlı bir şekilde binlerce karar vermesi gerekiyor” dedi.

Hızlı algılama

Yine eski kalecilerden Brad Friedel “Ceza sahasında iyi çalışabilmek için saha dışında da düşünebilmesiniz” diyerek farklılığa dikkat çekti. Uzmanlar da kalecilerin yeteneklerinin temelinde, farklı sinyalleri çok hızlı bir şekilde birleştirebilme özelliğinin bulunduğunu belirtti. Araştırmada, kalecilerin birleştirmenin yanı sıra duyusal sinyalleri ayırma konusunda da önde olduğu bildirildi.

Edepsiz kaleci Kamil Grabara'nın ağzının payı verildi! Helal olsun sana Tete...
Edepsiz kaleci Kamil Grabara'nın ağzının payı verildi! Helal olsun sana Tete...

Spor

Edepsiz kaleci Kamil Grabara'nın ağzının payı verildi! Helal olsun sana Tete...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor
90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor

Spor

90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor

Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!
Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!

Dünya

Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!

{relation id:1789427 slug:'edepsiz-kaleci-kamil-grabaranin-agzinin-payi-verildi-helal-olsun-sana-tete'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23