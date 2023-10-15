Kaleciler dünyayı farklı algılıyor

Eski bir kaleci olan ve şu anda üniversitede sinir bilimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Michael Quinn de “Diğer futbolcuların aksine, kalecilerin sınırlı veya eksik duyusal bilgilere dayanarak çok hızlı bir şekilde binlerce karar vermesi gerekiyor” dedi.

Hızlı algılama

Yine eski kalecilerden Brad Friedel “Ceza sahasında iyi çalışabilmek için saha dışında da düşünebilmesiniz” diyerek farklılığa dikkat çekti. Uzmanlar da kalecilerin yeteneklerinin temelinde, farklı sinyalleri çok hızlı bir şekilde birleştirebilme özelliğinin bulunduğunu belirtti. Araştırmada, kalecilerin birleştirmenin yanı sıra duyusal sinyalleri ayırma konusunda da önde olduğu bildirildi.

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